رونالدو بعد التعادل أمام بارما: نحن مسترخون ولا نشعر بالقلق

الأحد، 03 فبراير 2019 - 09:41

كتب : FilGoal

رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على يونايتد

يثق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في قدرة فريقه على التعافي سريعا بعد النتائج السلبية التي حققها مؤخرا بالخروج من كأس إيطاليا وفقدان نقطتين يوم السبت بالتعادل أمام بارما في الدوري الإيطالي.

وقال البرتغالي في تصريحات للقناة الإلكترونية DAZN:"أنا سعيد لتسجيلي هدفين لكن لست كذلك بسبب النتيجة. هذه كرة القدم".

وواصل رونالدو الذي سجل مرتين في لقاء انتهى بالتعادل 3-3 "تراجعنا في الدقائق الأخيرة وبارما استغل أخطائنا. لا أعتقد أن النتائج الأخيرة سببها كثرة المباريات. نحن مسترخون ولا نشعر بالقلق".

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وأتم المهاجم البالغ عمره 33 عاما "نثق في قدرة هذا الفريق وفي جودته الفنية، وكذلك في المدرب والطاقم الفني".

تلقى يوفنتوس منذ أيام أول خسارة محلية في الموسم بالسقوط في ملعب أتلانتا بنتيجة 3-صفر في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا.

ولم يستطع الفريق الحفاظ على تقدمه أمام بارما ليتلقى هدفا في الدقائق الأخيرة ويفقد نقطتين في سباق الدوري.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري بفارق 9 نقاط عن نابولي الوصيف.

يوفنتوس كريستيانو رونالدو

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