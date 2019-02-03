فالفيردي: لا أتوقع إصابة كبيرة لميسي ولكننا سننتظر ما سيقوله الأطباء قبل الكلاسيكو

لا يتوقع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة معاناة نجمه ليونيل ميسي من إصابة كبيرة قبل مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وتعرض ميسي للإصابة خلال التعادل مع فالنسيا 2-2 اليوم السبت في الجولة الـ22 من الليجا، ولكنه تلقى العلاج خارج الملعب واستكمل المباراة.

وقال فالفيردي عقب المباراة: "غدا وخلال الأيام المتبقية قبل المباراة نحتاج أن نعرف مما يعاني ميسي".

وأوضح "لا أعرف بالضبط سبب آلام ميسي".

واستدرك "يمكن أن يكون عدم شعور بسيط بالراحة، سننتظر لنرى ما سيقوله الأطباء وبعدها نقيم الأمور".

ثم أتم "أتوقع ألا تكون الأمور سيئة لكني لا أستطيع أن أقول أي شيء الآن".

وسجل ميسي هدفي برشلونة ليقود برشلونة للعودة من التأخر أمام ضيفه 2-0.