بالفيديو - بارما يحبط يوفنتوس بتعادل مثير في الثواني الأخيرة

السبت، 02 فبراير 2019 - 23:28

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

أحبط بارما مضيفه يوفنتوس بتعادل متأخر بنتيجة 3-3 في لقاء مثير أقيم يوم السبت في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وعزز فريق بيانكونيري تصدره للبطولة رغم التعادل الذي انتزعه باستحقاق بارما العنيد.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 60 نقطة مبتعدا بتسع نقاط عن نابولي الوصيف بينما ظل بارما في المركز 12 ورصيده 29 نقطة.

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وسعى يوفنتوس لاستعادة عافيته بعد أيام من خروجه من كأس إيطاليا في الدور ربع النهائي بالخسارة أمام أتلانتا بنتيجة 3-صفر، لكن بارما صمد بقوة لينتزع نقطة من ملعب فريق السيدة العجوز.

وسجل النجم كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 36 قبل أن يضيف زميله دانيلي روجاني الهدف الثاني في الدقيقة 62 ورد بارما بهدف قلص الفارق في الدقيقة 64 أحرزه أنتونيو باريلا.

وعاد رونالدو لتوسيع الفارق وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 66 ورفض بارما الاستسلام وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 74.

وفي الوقت البديل سدد جيرفينيو كرة فشل في التصدي لها ماتيا بيرين حارس يوفنتوس لتدخل المرمى في الدقيقة 93.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ساسولو في 10 فبراير بينما يلعب بارما أمام ضيفه ميلان يوم السبت.

يوفنتوس بارما الدوري الإيطالي

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