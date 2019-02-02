بالفيديو - نابولي يتعافى بإسقاط سامبدوريا بسهولة

استعاد نابولي عافيته بعد تعادل أمام ميلان ووداع كأس إيطاليا بفوز سهل يوم السبت على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 3-صفر في الجولة 22 للدوري الإيطالي.

وسجل أركاديوز ميليك ولورينزو إنسينيي تباعا في ملعب سان باولو في الدقيقتين 25 و26 على الترتيب واختتم سيموني فيردي الأهداف في الدقيقة 89 من ضربة جزاء.

وعاد نابولي للفوز في الدوري بعدما فقد نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل بدون أهداف أمام مضيفه ميلان.

وتعافى الفريق بعد خسارته منذ أيام أمام ميلان في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا.

ورفع رجال المدرب كارلو أنشيلوتي رصيدهم إلى 51 نقطة وعززوا موقعهم في المركز الثاني بترتيب الدوري.

ويحل الفريق ضيفا على فيورنتينا يوم السبت قبل أن يواجه مضيفه زيورخ السويسري في لقاء الذهاب من دور الـ32 للدوري الأوروبي في 14 فبراير.