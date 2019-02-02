بالفيديو - نابولي يتعافى بإسقاط سامبدوريا بسهولة

السبت، 02 فبراير 2019 - 20:50

كتب : FilGoal

ميليك - إنسيني - نابولي

استعاد نابولي عافيته بعد تعادل أمام ميلان ووداع كأس إيطاليا بفوز سهل يوم السبت على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 3-صفر في الجولة 22 للدوري الإيطالي.

وسجل أركاديوز ميليك ولورينزو إنسينيي تباعا في ملعب سان باولو في الدقيقتين 25 و26 على الترتيب واختتم سيموني فيردي الأهداف في الدقيقة 89 من ضربة جزاء.

وعاد نابولي للفوز في الدوري بعدما فقد نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل بدون أهداف أمام مضيفه ميلان.

أخبار متعلقة

ساري: أتمنى في المستقبل ألا نحتاج لخسارة مباراة لإيجاد العقلية الصحيحة مجموعة الأهلي.. بالفيديو - الساورة يعود أمام فيتا ويتعادل بهدفين لكل فريق خارج الأرض التشكيل – سعد سمير وهشام محمد أساسيان مع الأهلي.. ومركز جديد لـ نيدفيد

وتعافى الفريق بعد خسارته منذ أيام أمام ميلان في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا.

ورفع رجال المدرب كارلو أنشيلوتي رصيدهم إلى 51 نقطة وعززوا موقعهم في المركز الثاني بترتيب الدوري.

ويحل الفريق ضيفا على فيورنتينا يوم السبت قبل أن يواجه مضيفه زيورخ السويسري في لقاء الذهاب من دور الـ32 للدوري الأوروبي في 14 فبراير.

نابولي سامبدوريا الدوري الإيطالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – هداف الأهلي.. نيدفيد يترجم هدايا الشحات بثنائية "تاريخية" أمام سيمبا 44 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - ميسي لديكم لا خوف عليكم.. برشلونة يعود بهدفين أمام فالنسيا 56 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – كوكا يسجل ويقود أوليمبياكوس للفوز على بانيونيوس برباعية في 22 دقيقة 56 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – تيكي تاكا حمراء مبهرة.. الأهلي يضرب سيمبا بهدفين ولا أروع ساعة | إفريقيا
بالفيديو – السولية يواصل التلألأ.. سجل أسرع أهداف الأهلي مع لاسارتي بصناعة رائعة من الشحات ساعة | إفريقيا
بالفيديو - نابولي يتعافى بإسقاط سامبدوريا بسهولة 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك