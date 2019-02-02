مدافع وست هام: إيقاف صلاح صعب.. لكن ليس مستحيلا

السبت، 02 فبراير 2019 - 19:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون

يتمنى عيسى ديوب مدافع وست هام يونايتد أن تكون له الغلبة أمام محمد صلاح نجم ليفربول حين يتواجهان يوم الاثنين في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الفرنسي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه:"ليفربول فريق جيد جدا ولديه لاعب من أفضل المهاجمين في العالم هو محمد صلاح. لا أظن أن إيقافهم ليس ممكنا".

وواصل ديوب "سأخوض اللقاء مثل أي مباراة أخرى. نعلم أن صلاح لاعبا كبيرا، لكن، بالنسبة لي، سأستعد بنفس الطريقة التي أتأهب بها لكل مواجهة".

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وأضاف لاعب تولوز السابق "قبل أي لقاء أشاهد لقطات للمهاجمين الذين سأواجههم، لكن لاعبا كبيرا مثله يستطيع فعل أي شيء، إذن إيقافه صعب، لكن ليس مستحيلا".

ويسعى صلاح لإعادة ليفربول إلى طريق الانتصارات حين يحل ضيفا على وست هام بعدما تعثر الفريق في الجولة الماضية بالتعادل في ملعبه أمام ليستر سيتي بهدف لمثله.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البطولة بـ16 هدفا ويعتلي ليفربول ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

ويتفائل صلاح بمواجهة وست هام لأنه في 3 لقاءات سابقة سجل أمام الفريق 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

محمد صلاح ليفربول

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