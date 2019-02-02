انتهت – برشلونة (2) - فالنسيا (2) ميسي يُكمل العودة بنجاح

يتابع FilGoal.com مباراة برشلونة ضد فالنسيا في قمة الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

طالع تشكيل الفريقين وأحداث المباراة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

ق64: جوووول لبرشلونة وميسي يكمل العودة بنجاح عن طريق تسديدة رائعة بعد تمريرة بالكعب من فيدال.

ق60: مرتدة لفريق فالنسيا عن طريق رودريجو مورينو ومراوغة جيدة بدخول لمنطقة الجزاء لكن خروج رائع من تير شتيجن وإبعاد الكرة بنجاح لتصل الكرة إلى دانييل فاس على حدود منطقة الجزاء وتسديدة قوية لكن اصطدمت بالدفاع ومرت إلى ركنية.

- انطلاق الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول بتقدم فالنسيا 2-1.

ق39: جوووول لبرشلونة .. ميسي ينفذ ركلة الجزاء ببراعة ويقلص الفارق.

ق37: الحكم احتسب ركلة جزاء لفريق برشلونة بعد تدخل أنطونيو لاتوري مع نيلسون سيميدو والـVAR يؤكد قرار الحكم رغم اعتراض لاعبي فالنسيا.

ق32: جوووول ثان لفريق فالنسيا، داني باريخو أضاف الهدف الثاني للخفافيش بتنفيذه لركلة الجزاء بتسديدة قوية متقنة على يمين الحارس لداخل الشباك.

ق31: الحكم احتسب ركلة جزاء لفريق فالنسيا وبطاقة صفراء من نصيب سيرخي روبيرتو بعد تدخل مع دانييل قاس.

ق24: جوووول لفانسيا.. مرتدة عن طريق رودريجو ماكادو الذي مرر كرة لداخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى وصلت إلى كيفين جاميرو الذي بدوره سدد كرة قوية على يمين الحارس لداخل الشباك.