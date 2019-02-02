بالفيديو - عبد الشافي يشارك في إسقاط الأهلي للباطن

شارك محمد عبد الشافي في فوز الأهلي على مضيفه الباطن بنتيجة 2-1 يوم السبت في الجولة 18 من الدوري السعودي.

وحقق الأهلي فوزه الثالث تواليا في البطولة ورفع رصيده إلى 33 نقطة ويحتل المركز الرابع.

وتوقف رصيد الباطن عند 18 نقطة والفريق في المركز 12.

ولعب "شيفو" كل مباريات الأهلي في الموسم الحالي للدوري.

وفي وقت مبكر يوم السبت انتصر القادسية على الفيحاء بهدفين دون رد.