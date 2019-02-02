بالفيديو - عبد الشافي يشارك في إسقاط الأهلي للباطن
السبت، 02 فبراير 2019 - 19:22
كتب : FilGoal
شارك محمد عبد الشافي في فوز الأهلي على مضيفه الباطن بنتيجة 2-1 يوم السبت في الجولة 18 من الدوري السعودي.
محمد عبد الشافي
النادي : الأهلي
وحقق الأهلي فوزه الثالث تواليا في البطولة ورفع رصيده إلى 33 نقطة ويحتل المركز الرابع.
وتوقف رصيد الباطن عند 18 نقطة والفريق في المركز 12.
ملخص مختصر لمواجهة #الباطن_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/eYWMPHhBw2— دوري بلس (@dawriplusksa) February 2, 2019
ولعب "شيفو" كل مباريات الأهلي في الموسم الحالي للدوري.
وفي وقت مبكر يوم السبت انتصر القادسية على الفيحاء بهدفين دون رد.