حجازي يشارك في خسارة وست بروم أمام ميدلسبره

شارك أحمد حجازي كأساسي مع وست بروميتش ألبيون، لكن فريقه خسر أمام ميدلسبره في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

خسر وست بروميتش ألبيون أمام ميدلسبره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

تقدم ميدلسبره في الدقيقة الـ17 عن طريق جورج سافيل.

وتعادل وست بروميتش في الدقيقة الـ42 عن طريق جاي رودريجيز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في شوط المباراة الثاني، تقدم دوايت جايلي لوست بروميتش في الدقيقة الـ63، لكن بريت أسومبالونجا تعادل لميدلسبره في الدقيقة الـ75.

وأخيرا، سجل ميدلسبره هدف الفوز في الدقيقة الـ83 عن طريق أسومبالينجا أيضا، لينتهي اللقاء بفوز ميدلسبره بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

على الجهة الأخرى، فاز ويجان أتليتك على كوينز بارك رينجرز بهدفين مقابل هدف في غياب سام مرسي للإيقاف.

فوز ميدلسبره رفع رصيده للنقطة الـ50 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند النقطة الـ50 أيضا متراجعا للمركز الخامس بفارق الأهداف.

وارتفع رصيد ويجان للنقطة الـ32 مرتقيا للمركز الـ19، فيما تجمد رصيد كوينز بارك عند النقطة الـ39 في المركز الـ14.