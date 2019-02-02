جالاس: أوزيل يلعب فقط حينما يريد.. إيمري فعل ما في وسعه

السبت، 02 فبراير 2019 - 17:42

كتب : FilGoal

ميسوت أوزيل

انتقد ويليام جالاس مدافع فرنسا السابق اللاعب ميسوت أوزيل بسبب عدم استجابته لمساعي أوناي إيمري مدرب أرسنال الذي حاول تهيئة الألماني للمشاركة في مباريات الفريق.

مسعود أوزيل

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال جالاس في حواره مع صحيفة صن الإنجليزية:"إيمري فعل كل ما في وسعه ليستجيب أوزيل لكن هيهات. موقف صعب جدا لأوزيل ولأرسنال".

وواصل "الكل يعلم جودة أوزيل لكنه مستواه ليس ثابتا. يلعب فقط حينما يريد. عليه الظهور بشكل مختلف بسبب الجودة التي يمتلكها، عليه أن يكون أفضل لاعب في كل مباراة يشارك بها مع أرسنال".

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واستمر جالاس "الجمهور منزعج من أوزيل وإيمري يعلم ذلك. اتخذ قراره بإبقاء أوزيل على الدكة ليرى هل يستجيب اللاعب أم لا، الأمر منوط الآن بأوزيل ليفعل هذا. إن لم يؤد، ربما على أرسنال التفكير في بيعه ليستخدم مال الصفقة والراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب ليشتري آخر أكثر فعالية".

ومنذ 11 نوفمبر شارك أوزيل في التشكيلة الأساسية لأرسنال في لقاء واحد فقط بالدوري كان يوم الثلاثاء أمام كارديف سيتي وفاز به فريق المدفعجية بنتيجة 2-1.

وقالت تقارير إن أوزيل ربما يرحل عن أرسنال في ظل عدم مشاركته باستمرار في المباريات لكن إيمري شدد أكثر من مرة على أهمية اللاعب في قائمة الفريق.

أوزيل أرسنال

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