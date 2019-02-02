انتهت الحكاية؟ تقرير: مارسيلو طلب الرحيل رسميا من بيريز

بات بقاء مارسيلو في ريال مدريد صعبا في ظل رغبة البرازيلي في خلع القميص الأبيض والانضمام إلى صديقه كريستيانو رونالدو في يوفنتوس وفقا لما ذكرته صحيفة توتوسبورت الإيطالية.

مارسيلو النادي : ريال مدريد يوفنتوس

وكتبت الأخيرة، التي تصدر في تورينو المدينة التي ينتمي لها يوفنتوس، أن الفريق سيدفع 45 مليون يورو للحصول على مارسيلو البالغ عمره 30 عاما.

وأشارت إلى أن بطل إيطاليا في آخر 7 مواسم سيدفع سنويا 12 مليون يورو كراتب لمارسيلو الذي يلعب لريال مدريد منذ 2007.

وقالت توتوسبورت إن مارسيلو طلب رسميا الرحيل من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ورغم أن الأخير يريد استمرار اللاعب إلا أنه لا يستطيع الوقوف في طريقه وفقا للصحيفة.

وأوضحت أن مارسيلو قال لبيريز "أود الرحيل إذا طلبني يوفنتوس"، وهو بالضبط ما فعله رونالدو العام الماضي قبل أن ينتهي به المطاف منتقلا من النادي الملكي إلى فريق السيدة العجوز.

وعللت الصحيفة طلب مارسيلو الرحيل بأنه فقد حافز الاستمرار في العاصمة الإسبانية ويرى اللعب ليوفنتوس فرصة جيدة لختام مشواره في الملاعب ويتمنى مزاملة رونالدو مرة أخرى ومتفائل بمستقبل الفريق الإيطالي الذي بات ضمن صفوة أندية القارة العجوز في السنوات الأخيرة.

وفي المقابل.. كتبت توتوسبورت أن يوفنتوس إذا حصل على مارسيلو فإنه سيتخلى عن أليكس ساندرو، الظهير الأيسر الحالي للفريق، الذي ربما ينتقل إلى مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد.