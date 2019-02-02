محدّث انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي 5 هدرسفيلد 0.. فوز ساحق

السبت، 02 فبراير 2019 - 16:54

كتب : FilGoal

تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون يوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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انتهى اللقاء. انتصار ساحق لتشيلسي

ق86: هدف ذاتي في مرمى هدرسفيلد بعد ضربة رأس للمدافع ديفيد لويز. تشيلسي يتقدم 5-صفر

ق69: إيجوايين يسدد كرة قوية تسكن الشباك لتصبح النتيجة 4-صفر

ق66: إدين هازارد يضيف الهدف الثالث لتشيلسي بطريقة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد

ق45+2: إدين هازارد يسجل الهدف الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء

ق17: جونزالو إيجوايين يسجل الهدف الأول لتشيلسي محرزا لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

بداية اللقاء

تشيلسي الدوري الإنجليزي

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