بونجاح: شابي أخبرني أنهم في كاتالونيا يتعلمون كراهية ريال مدريد

تحدث الجزائري بغداد بونجاح عن علاقته بالثنائي الإسباني شابي وجابي زميلاه في السد القطري وذلك في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية.

بغداد بونجاح النادي : السد السد

وقال بونجاح عن زميلاه الإسبانيان "كلاهما لا يحب ريال مدريد".

وأكمل "شابي أخبرني أنهم في كاتالونيا يتعلمون كراهية ريال مدريد ويكبرون بهذا الشعور".

جابي كان لاعبا سابقا لأتليتكو مدريد غريم الفريق الملكي في العاصمة الإسبانية والطرف الثاني من دربي مدريد، فيما لعب شابي طيلة مسيرته بقميص برشلونة قطب الكلاسيكو الأشهر في العالم، ويبدو أن الثنائي لا يخفيان كراهيتهما للملكي.

وكان بونجاح انضم للسد القطري في 2015 وجدد تعاقده مؤخرا حتى العالم 2022 رغم اهتمام أندية إنجليزية مثل ليستر سيتي وليدز يونايتد بضمه هذا الموسم بعد أن سجل 58 هدفا الموسم الماضي، أكثر مما سجله أغلب المهاجمين العالميين في الدوريات الكبرى.