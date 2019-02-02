تشكيل تشيلسي - إيجواين أساسي مع 4 تغييرات أمام هدرسفيلد

أعلن الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تشكيل الفريق لمواجهة هدرسفيلد في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز وشهد تواجد الأرجنتيني جونزالو إيجواين أساسيا مع 4 تعديلات أخرى.

ويبدأ الرباعي ويليان، روس باركلي، أندرس كريستنسن، وماركوس ألونسو أساسيين بعد غيابهم عن خسارة الفريق القاسية برباعية دون رد أمام بورنموث في الجولة الماضية.

وجائت اختيارات ساري كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: أزبليكويتا – كريستنسن – لويز - ألونسو

خط الوسط: كانتي – جورجينيو - باركلي

الهجوم: هازارد – ويليان – إيجواين

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الرابع وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس الطامح للمربع الذهبي، ويريد الزُرق مصالحة جماهيرهم بعد خسارتين على التوالي أمام بورنموث وأرسنال.