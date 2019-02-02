تشكيل تشيلسي - إيجواين أساسي مع 4 تغييرات أمام هدرسفيلد

السبت، 02 فبراير 2019 - 16:13

كتب : إسلام محمود

إيجوايين - تشيلسي

أعلن الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تشكيل الفريق لمواجهة هدرسفيلد في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز وشهد تواجد الأرجنتيني جونزالو إيجواين أساسيا مع 4 تعديلات أخرى.

ويبدأ الرباعي ويليان، روس باركلي، أندرس كريستنسن، وماركوس ألونسو أساسيين بعد غيابهم عن خسارة الفريق القاسية برباعية دون رد أمام بورنموث في الجولة الماضية.

وجائت اختيارات ساري كالتالي:

أخبار متعلقة

بالفيديو - تريزيجيه يصنع أول هدف منذ شهرين مؤتمر سولاري: لا نفكر في برشلونة قبل مواجهة ألافيس "الخصم الصعب" تقرير - يونايتد يفكرر في استمرار سولشاير بشرط وحيد

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: أزبليكويتا – كريستنسن – لويز - ألونسو

خط الوسط: كانتي – جورجينيو - باركلي

الهجوم: هازارد – ويليان – إيجواين

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الرابع وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس الطامح للمربع الذهبي، ويريد الزُرق مصالحة جماهيرهم بعد خسارتين على التوالي أمام بورنموث وأرسنال.

تشيلسي هدرسفيلد الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل سيمبا – كاجيري ميدي يقود الهجوم أمام الأهلي 18 دقيقة | إفريقيا
جالاس: أوزيل يلعب فقط حينما يريد.. إيمري فعل ما في وسعه 50 دقيقة | أوروبا
بعد 8-0 مازيمبي.. تعرف على أكبر نتائج دور مجموعات إفريقيا "ظهور مصري" 52 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو في إفريقيا – الوداد ينتصر على لوبي ستارز خارج الأرض.. وهوريا يهزم بلاتينيوم 57 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - إيجوايين يسجل أول أهدافه مع تشيلسي ساعة | أوروبا
سكولز: بوجبا كان يلعب لنفسه.. أعتقد أنه فقد احترامه لمورينيو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك