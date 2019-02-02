تقرير - يونايتد يفكرر في استمرار سولشاير بشرط وحيد

يفكر نادي مانشستر يونايتد جديا في تعيين أولي جونار سولشاير كمدرب دائم للفريق إذا ما تمكن من تخطي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل".

وأشار التقرير أن إدارة مانشستر يونايتد تنتظر أكبر اختبار لإدارة سولشاير الفنية وذلك خلال مواجهة باريس سان جيرمان ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المدرب النرويجي تولى تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي خلفا لـ جوزيه مورينيو، وقاد الفريق في 9 مواجهات فاز في 8 وتعادل مباراة وسجل 24 هدفا واستقبل 7 أهداف.

يونايتد حقق في الدوري سلسلة انتصارات من 6 مباريات في الدوري الإنجليزي قبل أن تتوقف بعد تعادل الفريق في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي ضد ضيفه بيرنلي.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الخامس وأرسنال صاحب المركز الرابع وفارق 9 نقاط عن توتنام الثالث.

مانشستر يونايتد كان قد واجه باريس سان جيرمان وديا خلال شهر يوليو الماضي بقيادة جوزيه مورينيو وخسر بنتيجة 2-0 في مواجهة ودية ضمن الكأس الدولية للأبطال.

ويستعد الشياطين الحمر لاستضافة باريس سان حيرنات يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ16، قبل أن يخوض لقاء الإياب في حديقة الأمراء يوم 6 من شهر مارس المقبل.