تقرير - وست هام يخشى غياب ويلشير حتى نهاية الموسم

يخشى نادي وست هام يونايتد من أن موسم جاك ويلشير لاعب وسط الفريق قد انتهى بسبب المشكلة التي يعاني منها في كاحله. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن ويلشير يعاني من إصابة قوية في الكاحل قد تبعده لنهاية الموسم، إذ أن اللاعب لم يشارك مع فريقه وخضع لجراحة لكن من الواضح أن درجة تعافيه ليست بالقوة الكافية التي تسمح بعودته قريبا.

وانضم ويلشير إلى وست هام قادما من أرسنال في صيف 2018 مجانا، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

صاحب الـ27 عاما شارك في 4 مواجهات لوست هام في بداية الموسم خسرها فريقه جميعا، قبل أن يخضع لجراحة في الكاحل طيلة شهر سبتمبر وعاد يوم 1 ديسمبر ليشارك 5 دقائق ضد نيوكاسل يونايتد في المباراة التي فاز بها وست هام قبل أن يخضع لجراحة أخرى وصنع هدفا وحيدا.

ويلشير لعب بقميص أرسنال في 198 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 30 آخرين.

ومثل جاك ويلشير منتخب إنجلترا في 34 مباراة دولية سجل خلالها هدفين.

وكانت آخر مباراة دولية خاضها ويلشير مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2016 ضد أيسلندا في دور الـ16 والتي خسرها بنتيجة 2-1، كما تواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة اسكتلندا بتصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر من ذلك العام وكذلك على مقاعد البدلاء ضد إسبانيا في نفس الشهر.