المدير التنفيذي لليفربول: لعبة "فورتنايت" تهدد كرة القدم

السبت، 02 فبراير 2019 - 13:06

كتب : إسلام محمود

ليفربول فورتنايت

أبدى بيتر مور المدير التنفيذي لفريق ليفربول والذي عمل سابقا في شركة EA من تحول أجيال الشباب لإدمان الألعاب الألكترونية مثل فورتنايت والعزوف عن مشاهدة مباريات كرة القدم وذلك في تصريحات لموقع كوميك بوك.

وبدأ مور حديثه عن مدة المباريات الطويلة نسبيا للأجيال الأصغر وقال "90 دقيقة وقت طويل للغاية لشاب من مواليد الألفية الجديدة ليجلس على مقعده ليتابع مباراة معينة".

وأكمل "حينما أتابع معدلات الحضور والمشاهدة للشباب الصغير أشعر بالقلق كرئيس تنفيذي لفريق كرة قدم يعول على الجيل القادم في دعم فريقه مستقبلا"

وتابع "إذا لم نقم بقفزة هائلة من ناحية التطور التكنولوجي كنادي فإننا سنفقد مشاهدات جيل الشباب الجديد. الضغط أصبح كبيرا والوقت لا يكفي واليوم 24 ساعة فقط. هناك وقت كثير للشباب للعب "فورتنايت" ".

وأتم حديثه بأهمية الحفاظ على الجمهور الصغير "نحن في صناعة يتوجب علينا فيها التشديد على استخدام التكنولوجيا كي لا نفقد جيلا كاملا نشأ بدون نفس حب كرة القدم الذي اعتدنا عليه. يجب أن نقدم محتوى مدته تتراوح بين 60 لـ90 ثانية لكي نحافظ على تفاعلهم ووجودهم معنا"

لعبة فورتنايت تعد من أكثر الألعاب التي أدمنها الشباب مؤخرا، بأرقام خرافية وصلت لـ200 مليون لاعب حتى الآن، 79 مليون لاعب كل شهر، ورقم قياسي 8.3 مليون لاعب في نفس الوقت!

وبإحصائية أجرتها مجلة بي سي فإن نسبة 17% من مستخدمين فورتنايت يقضون بين 11-15 ساعة لعب أسبوعيا، 13% يقضون 16-20 ساعة، 8% يكسرون حاجز 21 ساعة لعب أسبوعيا.

ليفربول فورتنايت

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