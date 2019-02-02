رومينيجه: سنحاول ضم أودوي في الصيف

قال كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ إن فريقه سيستمر في سعيه من أجل ضم كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي خلال الصيف المقبل. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح رومينيجه قائلا: "أعتقد ان حسن صاليحميدزيتش مثل أولي هونيس قليلا".

وواصل "كان لدينا في الماضي بعض الصفقات التي لم تتم من أول محاولة لكن في الثانية، وهذا ما سنعمل عليه الآن".

وأتم "نريد أفضل اللاعبين هنا في بايرن وحسن مقتنع بكالوم هودسون أودوي كثيرا".

ويلعب صاحب الـ18 عاما لتشيلسي منذ تصعيده للفريق الأول في يناير 2019، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.

وحاول بايرن ميونيخ خلال السوق الشتوية ضم اللاعب الإنجليزي لكنه لم يتمكن من إتمام الصفقة وسط محاولات تشيلسي لتجديد عقده.

وشارك أودوي خلال الموسم الجاري في 11 مباراة بكل المسابقات مع تشيلسي سجل خلالها هدفين وصنع 3 آخرين.