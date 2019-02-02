كرة سلة - ملخص NBA .. أوكلاهوما يواصل الانتصارات ودنفر يهزم هيوستن في قمة الغرب

أقيمت 5 مباريات فجر السبت في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA شهدت انتصارات هامة لبوسطن سيلتكس ودنفر ناجتس وأوكلاهوما سيتي ثاندرو لم تشهد مفاجآت كبيرة.

نيويورك واصل السقوط الحر بعد مبادلة نجمه كريستابس بورزينجيس مع دالاس مافريكس، فيما انتزع دنفر صدارة القسم الغربي من أنياب البطل جولدن ستيت ووريورز.

وإليكم أبرز ما جاء في مباريات اليوم:

أوكلاهوما سيتي ثاندر 118-102 ميامي هيت

حقق أوكلاهوما فوزه السابع على التوالي بانتصار كبير على ميامي هيت في مباراة تألق فيها بول جورج وراسل ويستبروك بشكل كبير.

جورج سجل 43 نقطة من ضمنهم 10 ثلاثيات وهو أعلى رقم يصل له في مسيرته، بينما حقق ويستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة (14 نقطة، 12 متابعة، 14 تمريرة حاسمة) للمباراة الخامسة على التوالي.

أوكلاهوما عزز مركزه الثالث في المجموعة الغربية فيما احتفظ ميامي بالمركز الثامن رغم خسارته لمباراة ثانية على التوالي.

شاهد ملخص المباراة

هيوستن روكتس 122-136 دنفر ناجتس

واصل نيكولا يوكيتش تألق وسجل 31 نقطة مع 13 متابعة و9 تمريرات حاسمة ليقود دنفر للانتصار الخامس على التوالي وتصدر المجموعة الغربية.

توري كريج أضاف 22 نقطة، بينما سجل جيمس هاردن نجم هيوستن روكتس 30 نقطة للمباراة الـ25 على التوالي ليعزز رقمه المميز.

دنفر ارتقى لصدارة الغرب بنفس رصيد جولدن ستيت ووريورز مع تفوق في المواجهات المباشرة فيما حافظ روكتس على المركز السادس في القطاع ذاته.

شاهد ملخص المباراة

وجائت باقي نتائج مباريات اليوم كالتالي:

ممفيس جريزليز 92-100 تشارلوت هورنتس

بوسطن سيلتكس 113-99 نيويورك نيكس

أتالانتا هوكس 112-128 يوتا جاز

ترتيب المجموعات:

المجموعة الغربية

دنفر ناجتس (36-15)

جولدن ستيت ووريورز (36-15)

أوكلاهوما سيتي ثاندر (33-18)

بورتلاند تريل بلايزرز (32-20)

سان أنطونيو سبيرز (31-22)

هيوستن روكتس (29-22)

يوتا جاز (30-23)

لوس أنجلس كليبرز (28-24)

لوس أنجلس ليكرز (27-25)

ساكرامنتو كينجز (26-25)

مينيسوتا تيمبروولفز (25-26)

دالاس مافريكس (23-28)

نيو أورليانز بيليكانز (23-29)

ممفيس جريزليز (20-33)

فينيكس صانز (11-42)

المجموعة الشرقية

ميلووكي باكس (37-13)

تورونتو رابتورز (37-16)

فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز (34-18)

بوسطن سيلتكس (33-19)

إنديانا بيسرز (32-19)

بروكلين نتس (28-25)

تشارلوت هورنتس (25-26)

ميامي هيت (24-26)

ديترويت بيستونز (22-28)

واشنطن ويزاردس (22-29)

أورلاندو ماجيك (21-31)

أتالانتا هوكس (16-35)

شيكاجو بولز (12-40)

كليفلاند كافالييرز (11-41)

نيويورك نيكس (10-40)