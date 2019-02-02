بالفيديو – ويسكا يستيقظ على حساب بلد الوليد. انتصر برباعية تاريخية وأنعش أمل البقاء

السبت، 02 فبراير 2019 - 00:00

كتب : أحمد العريان

جاييجو يحتفل بهدف ويسكا في بلد الوليد

أنعش نادي ويسكا آماله في البقاء برباعية تاريخية في بلد الوليد، لكنه لم يفارق المركز الأخير في ترتيب المسابقة بعد.

فاز ويسكا على ريال بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني. فوز هو الثالث للصاعد حديثا في الدوري هذا هو الموسم، وهو أيضا الأكبر في تاريخهم بالدوري الإسباني في ظهورهم الأول.

تقدم ويسكا بهدف أول في الدقيقة الـ19 عن طريق الوافد الجديد إينريتش جاييجو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

أخبار متعلقة

بالفيديو والصور – أتليتكو ينجو من فخ الضباب.. ويعود منتصرا من أرض ويسكا بالفيديو - سجّل يا تاريخ.. ويسكا يفوز لأول مرة في تاريخه على ملعبه بالدوري الإسباني مؤتمر سولاري: الرياح جعلت مباراة ويسكا قبيحة كورتوا: عانينا في الشوط الثاني ضد ويسكا بسبب الرياح.. علينا التحسن

في شوط المباراة الثاني، واصل ويسكا ضغطه، واستطاع تسجيل ثلاثة أهداف متتالية.

سجل خورخي بوليدو الهدف الثاني في الدقيقة الـ50، قبل أن يضيف موزيس جوميز الهدف الثالث في الدقيقة الـ53.

وقلص بلد الوليد الفارق في الدقيقة الـ73 عن طريق متابعة أوسكار بلانو أمام المرمى، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف للتسلل وحافظت على الفارق.

وفي الدقيقة الـ78، سجل البديل شيمي أفيا هدفا رابعا من انفراد تام بالمرمى، لينتهي اللقاء بفوز ويسكا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فوز ويسكا رفع رصيده للنقطة الـ15 في المركز الـ20 والأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني، لكنه قلص الفارق عن فياريال صاحب المركز الـ19 إلى ثلاث نقاط، وعن رايو فايكانو صاحب المركز الـ17 الذي يهرب صاحبه من الهبوط إلى 8 نقاط، قبل أن يلعب كلا الفريقين مباراتيهما في الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة الـ25 في المركز الـ13.

في إسبانيا ويسكا بلد الوليد

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي المنقوص في مهمة ترويض الأسد 3 ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات السبت 2-2-2019 والقناة الناقلة للقاء الأهلي وسيمبا 3 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – ويسكا يستيقظ على حساب بلد الوليد. انتصر برباعية تاريخية وأنعش أمل البقاء 3 ساعة | أوروبا
عفيفي: بيراميدز مصمم على موقفه.. لن نلعب قبل أن يخوض الأهلي مؤجلاته 3 ساعة | الدوري المصري
في إفريقيا بالفيديو – صن داونز يهزم أسيك بثلاثية ويتصدر المجموعة 4 ساعة | إفريقيا
صحف الأرجنتين تحذر ميسي ورفاقه: احترسوا من قطر.. وتذكروا المعز جيدا 5 ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك

قد ينال إعجابك