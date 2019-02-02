بالفيديو – ويسكا يستيقظ على حساب بلد الوليد. انتصر برباعية تاريخية وأنعش أمل البقاء

أنعش نادي ويسكا آماله في البقاء برباعية تاريخية في بلد الوليد، لكنه لم يفارق المركز الأخير في ترتيب المسابقة بعد.

فاز ويسكا على ريال بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني. فوز هو الثالث للصاعد حديثا في الدوري هذا هو الموسم، وهو أيضا الأكبر في تاريخهم بالدوري الإسباني في ظهورهم الأول.

تقدم ويسكا بهدف أول في الدقيقة الـ19 عن طريق الوافد الجديد إينريتش جاييجو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

في شوط المباراة الثاني، واصل ويسكا ضغطه، واستطاع تسجيل ثلاثة أهداف متتالية.

سجل خورخي بوليدو الهدف الثاني في الدقيقة الـ50، قبل أن يضيف موزيس جوميز الهدف الثالث في الدقيقة الـ53.

وقلص بلد الوليد الفارق في الدقيقة الـ73 عن طريق متابعة أوسكار بلانو أمام المرمى، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف للتسلل وحافظت على الفارق.

وفي الدقيقة الـ78، سجل البديل شيمي أفيا هدفا رابعا من انفراد تام بالمرمى، لينتهي اللقاء بفوز ويسكا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فوز ويسكا رفع رصيده للنقطة الـ15 في المركز الـ20 والأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني، لكنه قلص الفارق عن فياريال صاحب المركز الـ19 إلى ثلاث نقاط، وعن رايو فايكانو صاحب المركز الـ17 الذي يهرب صاحبه من الهبوط إلى 8 نقاط، قبل أن يلعب كلا الفريقين مباراتيهما في الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة الـ25 في المركز الـ13.