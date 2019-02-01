صحف الأرجنتين تحذر ميسي ورفاقه: احترسوا من قطر.. وتذكروا المعز جيدا

إشادة منصفة يشوبها قلق مضن.. هذا الفريق سيمثل عقبة صعبة لليونيل ميسي ورفاقه بعد أشهر حين تنطلق بطولة كوبا أمريكا في البرازيل..

اهتم الإعلام الأرجنتيني كثيرا بتتويج قطر المستحق بكأس آسيا 2019 في الإمارات بعد فوزها يوم الجمعة على اليابان بنتيجة 3-1. ليس فقط لحجم الإنجاز الذي حققه المنتخب العربي، ولكن لأنه في يونيو المقبل هذا الفريق سيحاول التأكيد على إمكاناته وقدراته والوقوف على مستواه أمام الكبار حين يواجه عمالقة التانجو..

أصعب منافس

وصفت صحيفة كلارين أو "البوق" الفريق القطري بالمنافس الأصعب للأرجنتين في كوبا أمريكا.. وكتبت أنه لم يكن مرشحا للتتويج لكنه ضرب بالتوقعات عرض الحائط ليظفر باللقب القاري الأول في تاريخه.

وأضافت أن العنابي سيكون في مهمة أصعب عندما ينافس كولومبيا وباراجواي و"فريق ميسي" بعد أشهر في المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا.

احذري يا أرجنتين

أما صحيفة لا ناثيون أو "الأمة" فوجهت رسالة واضحة وصريحة للتانجو.. "احذري أرجنتين.. قطر بطلة آسيا".

وأشارت إلى أن فريق المدرب ليونيل سكالوني عليه توخي الحذر أمام قطر التي حققت أرقاما رائعة في البطولة.. فازت بكل مبارياتها.. سجلت 19 هدفا.. واهتزت شباكها مرة واحدة فقط..

تذكر المعز

أما الصحيفة ذائعة الصيت "Olé" (كلمة تشجيعية مثل Allez في الفرنسية) فحذرت من نجم البطولة.. كتبت "دون هذا الاسم سكالوني" قاصدة المعز علي هداف العنابي والحائز على جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا والذي افتتح التسجيل في النهائي بهدف رائع جدا في شباك اليابان.

وأوضحت أن قطر وجهت رسالة لمنافسيها في كوبا أمريكا بفوزها بالبطولة القارية، وشددت أن الفريق العربي سيكون ندا صعبا في بطولة منتخبات أمريكا الجنوبية.

وتشارك قطر وكذلك اليابان في بطولة كوبا أمريكا التي تبدأ في 14 يونيو وتنتهي في 7 يوليو.

وتلعب قطر أولى مبارياتها أمام باراجواي في 16 يونيو ثم تواجه كولومبيا يوم 19 وتصطدم بالأرجنتين يوم 23.

والبطولة تضم 12 فريقا. ويتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثلاث إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

وتواجه تشيلي حاملة اللقب منتخبات أوروجواي وإكوادور واليابات بينما تلعب البرازيل في المجموعة الأولى أمام بيرو وفنزويلا وبوليفيا.