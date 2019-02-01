أليجري: كرة القدم ليست بلاي ستيشن ليقال إن يوفنتوس بلغ نهائي الأبطال

انتقد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس من وصفوا مهمة الفريق في دوري أبطال أوروبا بالسهلة، وطلب الإيطالي عدم تضخيم خسارة النادي أمام أتلانتا في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا يوم الأربعاء.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي يوم الجمعة عشية مواجهته لبارما في الدوري:"لن نحول الموقف إلى دراما. خسرنا لقاء واحدا، أتلانتا ولاتسيو لعبا بنفس الطريقة، الفارق أننا في روما أدينا جيدا ولم نتأخر بهدفين، لكن في بيرجامو الأمور ساءت".

وواصل مدرب ميلان الأسبق "هناك أوقات في الموسم ستخفق فيها، عليك التعامل معها بهدوء. هناك انتقادات، لكن الفريق جمع نقاطا كثيرة منذ بداية الموسم. نعتذر عن الخسارة في بيرجامو، لم يكن علينا السقوط لكننا فزنا بلقب، كأس السوبر، ولا نريد خسارة الكؤوس الأخرى".

واستمر أليجري الذي يقود فريق السيدة العجوز منذ 2014 "يوفنتوس فاز بالدوري في آخر 7 سنوات وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر 4 مواسم. حين وصلت وجدت خوفا من عدم القدرة على هزيمة مالمو، لكني ظننت أن بمقدورنا الوصول للنهائي والفوز باللقب مع هذا الفريق".

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي وخسر لقبه في كأس إيطاليا البطولة التي توج بها في آخر 4 سنوات.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية في فبراير أمام أتليتكو مدريد في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف أليجري "أتليتكو في نفس مستوى يوفنتوس لأنهم خاضوا نهائيين أيضا. إذا خرجنا سنتقبل النقد. في أوروبا هناك 6 أو 8 فرق تستطيع بلوغ الدور نصف النهائي، إذن 4 منها لن تصل إلى هذه المرحلة. سمعت أن يوفنتوس وصل النهائي بالفعل، لو الأمر كذلك سأطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يرسلنا مباشرة للنهائي".

وأردف "كرة القدم ليست بلاي ستيشن. علينا محاولة الفوز مثلما فعلنا في المواسم السابقة، لكن لتفعل ذلك تحتاج للحظة مثلما أنت في حاجة إلى المهارة".