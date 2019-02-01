تقرير: ساري اعتذر لجماهير تشيلسي الغاضبة بعد السقوط المدوي أمام بورنموث

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن ماوريزيو ساري مدرب تشيلسي اعتذر للمشجعين الغاضبين الذين انتظروه خارج ملعب فيتنس فيرست الذي شهد خسارة مدوية للفريق يوم الأربعاء أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 4-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتبت صن أن ساري البالغ عمره 60 عاما أوقفه مشجعون غاضبون حين غادر غرفة خلع الملابس ليستقل سيارة تنتظره خارج الملعب.

وأشارت إلى أن مشجعا سأله ما إذا كان قادرا أم لا على تحفيز اللاعبين متراجعي المستوى، وأبلغه أن الأداء كان قبيحا في اللقاء واصفا إياه بـ"أسوأ ما شاهده على الإطلاق".

وأوضحت صن أن ساري وقف ليستمع إلى المشجعين قبل أن يعتذر لهم مرارا.

وأطلق جمهور تشيلسي صافرات استهجان ضد ساري حين قرر إخراج المهاجم جونزالو إيجوايين من الملعب وهتف المناصرون "أنت لا تدري ماذا تفعل".

والخسارة هي الثانية على التوالي لتشيلسي في الدوري بعدما خسر في دربي لندن أمام أرسنال بنتيجة 2-صفر.

واعترف ساري أنه يجد صعوبة في جعل اللاعبين يطبقون أفكاره في المباريات.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في ترتيب الدوري ورصيده 47 نقطة متساويا مع أرسنال الرابع.