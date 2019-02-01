جوارديولا: لست مطالبا بحل كل مشكلات الفريق

يرى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه ليس فقط المسؤول عن الفريق وإنما على اللاعبين أيضا المساهمة في حل المشكلات حين تظهر.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"كل اللاعبين يكونون في أعلى مستوى حين يلعب الفريق جيدا، ليس لسبب بعينه. علينا اللعب جيدا وحين يحدث ذلك يزيد طموح اللاعبين".

وواصل مدرب برشلونة الأسبق "طموح الفريق، أداء الأفراد، لا أتوقع كمدرب أن أتخذ كل القرارات وأحل كل المشكلات. مشاكلنا لابد أن يحلها الجميع".

ولم يستطع سيتي الحفاظ على تقدمه المبكر أمام نيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء ليخسر بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقوط الفريق منح الفرصة لليفربول متصدر الترتيب لتوسيع الفارق إلى 5 نقاط مع سيتي الوصيف.

ويستضيف سيتي فريق أرسنال يوم الأحد في لقاء قوي بالجولة 25 للبطولة.