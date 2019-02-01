كلوب عن سخرية ووكر من ليفربول: لا يمكنني فعل ذلك

رد يورجن كلوب مدرب ليفربول على صورة نشرها كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي في تويتر ألمح فيها إلى سخريته من الأول بعد تعادله أمام ليستر سيتي بهدف لمثله يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد اللقاء الذي حرم ليفربول من توسيع الفارق في صدارة الدوري مع سيتي الوصيف إلى 7 نقاط نشر مدافع إنجلترا صورة لهاري ماجواير لاعب ليستر سيتي معلقا "لقد ظنوا أنهم سيتصدرون بفارق 7 نقاط" قبل أن يحذف المنشور لاحقا.

وسجل ساديو ماني هدفا مبكرا لليفربول قبل أن يدرك ماجواير لاعب إنجلترا التعادل لليستر ولم يستغل ليفربول خسارة سيتي يوم الثلاثاء أمام نيوكاسل يونايتد لتوسيع الفارق في البطولة.

وقال كلوب في تصريحات صحفية:"لا أعلم ما قاله الناس عنا (بعد إهدار نقطتين في لقاء ليستر)، علي القول إن الكلام يوضح الشخص الذي يتفوه به".

وحين سئل تحديدا عن منشور ووكر أوضح "لم أحتفل أبدا بإهدار فريق لنقاط أو خسارته مباراة، هذا ليس مسموحا. لم أطلب أبدا من أحد أن ينظف نصف ملعب ويترك النصف الآخر متسخا بالطين. هكذا أفهم الرياضة. عليك أن تقوم بعملك وأن تحاول إظهار أفضل أداء".

واستمر الألماني الذي يواجه مضيفه وست هام يونايتد يوم الاثنين "لا أهتم، لا أفهم السبب. يختلف الأمر نوعا ما بالنسبة للمشجعين، لكن بالنسبة للناس المعنية بالأمر لا أفهم موقفهم. لا يوجد ما يتوجب انتقاده من وجهة نظري لأني لا أفهم السبب".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري مبتعدا عن سيتي حامل اللقب بخمس نقاط ويخوض الأخير لقاء قويا يوم الأحد أمام ضيفه أرسنال.

والمنافسة حامية الوطيس على لقب الدوري بين ليفربول الغائب عن التتويج بالبطولة منذ 1989-1990 وسيتي حامل اللقب الذي يقدم كرة قدم استعراضية ممتعة مع المدرب العبقري جوسيب جوارديولا.