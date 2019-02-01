أحمد حسن: أخشى سوء أرضية ملعب الداخلية وضعف الإضاءة

قال أحمد حسن المدرب المؤقت لبيراميدز إنه يخشى على فريقه من أرضية ملعب كلية الشرطة الذي يواجه فيه مضيفه الداخلية يوم الاثنين في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وصرح حسن الذي يشغل أيضا منصب المشرف العام على الكرة في بيراميدز "جاهزون للقاء رغم صعوبته لأن الداخلية يلعب في ميدانه".

واستدرك في تصريحات صحفية أكثر لاعب شارك في مباريات دولية عبر التاريخ "لكني أخاف من أرضية الملعب وكذلك ضعف الإضاءة. كنت أتمنى إقامة اللقاء في ملعب آخر".

ويحتل بيراميدز وصافة الدوري بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر ولعب مباراتين أكثر من الأخير.

وحقق بيراميدز فوزا وحيدا في آخر 4 مباريات خاضها بالبطولة ولم يخسر.

ويقود حسن البالغ عمره 43 عاما بيراميدز في هذا اللقاء فقط ويتولى المهمة بعده الأرجنتيني المخضرم رامون دياز.

وكان حسام حسن مدربا للفريق قبل أن تتم إقالته بعد التعادل أمام الزمالك بنتيجة 3-3 في 24 يناير.