المعز أفضل لاعب في كأس آسيا وحارس قطر الأحسن

حصل المعز علي مهاجم قطر وهداف كأس آسيا 2019 على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد أداء استثنائي قاد فه العنابي للفوز باللقب في إنجاز تاريخي.

ونال سعد الشيب لاعب قطر جائزة أفضل حارس في البطولة.

واستقبل الشيب هدفا واحدا في البطولة كان أمام اليابان في المباراة النهائية التي حسمتها قطر بنتيجة 3-1 يوم الجمعة.

وتوج المعز أيضا بجائزة الهداف بعد تسجيله لتسعة أهداف في البطولة التي أقيمت بالإمارات.

وسجل المعز هدفا رائعا بتسديدة خلفية مزدوجة تقدم بها للعنابي أمام اليابان قبل أن يحرز عبد العزيز حاتم وأكرم عفيف الهدفين الثاني والثالث وأحرز هدف اليابان تاكومي مينامينو.