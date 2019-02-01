قطر سادس منتخب عربي يشارك في كأس العالم للقارات

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 17:52

كتب : نادر عيد

قطر - اليابان

حجزت قطر مكانها في النسخة المقبلة من كأس العالم للقارات المقرر إقامتها في 2021 في دولة آسيوية سيتم تحديدها لاحقا.

وفريق العنابي سيكون سادس عربي يشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد السعودية والإمارات ومصر وتونس والعراق.

ولحقت قطر بفرنسا التي تأهلت للبطولة باعتبارها بطل كأس العالم 2018.

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وكان مقررا إقامة البطولة في قطر باعتبار أن مستضيف المونديال ينظم قبل عام كأس العالم للقارات لكن نظرا لشدة حرارة الطقس في البلد العربي خلال منتصف العام الميلادي قرر فيفا إقامتها في بلد آسيوي آخر.

وتنظم قطر كأس العالم في نوفمبر وديسمبر 2022.

وقالت تقارير في وقت سابق إن البطولة قد تستبدل بمسابقة أخرى للمنتخبات اسمها "Final 8" بدءا من عام 2021 لكن فيفا لم يقرر بعد.

ويتأهل لكأس العالم للقارات 2021 البلد المنظم لها وبطل كأس العالم 2018 وبطل آسيا 2019 وبطل إفريقيا 2019 وبطل الكأس الذهبية بطولة منتخبات أمريكا الشمالية 2019 وبطل كوبا أمريكا 2019 وبطل أوقيانوسيا 2020 وبطل يورو 2020.

وتأهلت قطر بعد فوزها المستحق بكأس آسيا بالتغلب يوم الجمعة على اليابان بنتيجة 3-1 في الإمارات محققة أول لقب قاري في تاريخها.

وأفضل نتيجة لفريق عربي في كأس العالم للقارات كانت للسعودية التي حلت ثانية في أرضها خلف الأرجنتين في أول نسخة من البطولة عام 1992 والتي شارك بها 4 منتخبات.

ولعبت مصر مرتين في كأس القارات خرجت فيهما من دور المجموعتين عامي 1999 و2009.

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قطر كأس العالم للقارات

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