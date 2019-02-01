"شكرا مروان على خدماتك" رسميا - يونايتد يعلن رحيل فيلايني إلى الصين

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 17:44

كتب : FilGoal

مروان فيلايني

أعلن نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي عن رحيل لاعب وسط ميدانه مروان فيلايني إلى فريق شاندونج ليونينج تايشان الصيني.

مروان فيلايني

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه :"يمكننا أن نؤكد أن فيلايني قد رحل بشكل نهائي عن صفوف الفريق".

وواصل البيان :"الجميع في مانشستر يونايتد يشكر مروان لخدماته ويتمنى له مستقبلا جيدا".

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فيلايني انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2013 قادما من إيفرتون بمبلغ 32.4 مليون يورو.

صاحب الـ31 عاما كان أحد لاعبي جوزيه مورينيو الأساسيين قبل أن يخرج من الحسابات بعد رحيل البرتغالي وتولي أولي جونار سولشاير مهمة تدريب الفريق.

وشارك الدولي البلجيكي خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

ولعب فيلايني بقميص يونايتد في 177 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 22 هدفا وصنع 12 آخرين.

في إنجلترا

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