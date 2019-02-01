تقرير - بانوتشي هو بديل دي فرانشيسكو في روما إذا ما تمت إقالته

يفكر نادي روما في بديل مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو حال إقالته لسوء النتائج، ومن المحتمل أن يتم تعيين كريستيان بانوتشي لاعب الفريق السابق، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية.

وأشار التقرير إلى أن بانوتشي ضمن المرشحين المقربين لإدارة روما والتي تفكر بجدية في تعيينه في حالة رحيل دي فرانشيسكو.

ويعاني مدرب روما من ضغط كبير لسوء نتائج الفريق خاصة بعد الخسارة بنتيجة 7-1 من فيورنتينا في ربع نهائي كأس إيطاليا.

ولعب بانوتشي بقميص روما في 300 مباراة بكل المسابقات في الفترة من 2001 إلى 2009 وحقق لقب الكأس مرتين.

ويقود صاحب الـ45 عاما حاليا منتخب ألبانيا، وكان قد عمل كمساعد لفابيو كابيللو في منتخب روسيا وعمل في أندية ليفرونو وتيرنانا في الدرجة الثانية.

روما خاض 21 مباراة في الدوري هذا الموسم فاز في 9 وخسر 5 وتعادل 7 وسجل 40 هدفا واستقبل 29 آخرين.

ويحتل الذئاب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن ميلان صاحب المركز الرابع.

ويستعد روما لمواجهة ميلان ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.