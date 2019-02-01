بالفيديو – يالها من طريقة لكسر رقم دائي.. المعز علي يسجل هدفا "عجب"

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 16:25

كتب : FilGoal

المعز علي - قطر ضد كوريا الشمالية

بهدف رائع لا ينسى، ووصفه رؤوف خليف معلق المباراة بـ"شيء عجب"، دخل المعز علي مهاجم قطر التاريخ من أوسع أبوابه بمستواه الرائع في البطولة بعدما تخطى رقم علي دائي أسطورة إيران.

خلال نهائي بطولة كأس آسيا 2019، نجح خداف البطولة في تسجيل هدف سيسكن في ذاكرتها وذاكرة البطولة بمقصية رائعة في الدقيقة 12.

انطلق أكرم عفيف جناح المنتخب القطري بالكرة من على الطرف الأيسر ثم أرسل تمريرة رائعة ليرسل الكرة إلى المعز الذي تسلمها ببراعة وبمقصية ممتازة يكسر من خلالها الرقم القياسي لعلي دائي.

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صاحب الـ 22 عاما رصيده من الأهداف في كأس آسيا 2019، إلى 9 أهداف في 7 مباريات.

هداف النسخة الحالية تخطى رقم علي دائي التاريخي الهداف الأسطوري لمنتخب إيران، وهو الذي فاز بجائزة هداف نسخة 1996 برصيد 8 أهداف، رقم لم يصل إليه أي لاعب من قبل ومن بعد في نسخة واحدة.

ودخل المعز قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيده الحالي 9 أهداف بالتساوي مع ناوهيرو تاكاهارا ثالث الهدافين التاريخيين للمسابقة، وهو على بعد هدف وحيد من معادلة الكوري لي دونج جوج، وعلى بعد 5 أهداف من رقم علي دائي.

وأصبح المعز الهداف التاريخي للعرب في البطولة بالتساوي مع مهاجم الإمارات علي مبخوت.

في آسيا كأس آسيا

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