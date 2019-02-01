ماذا ينتظر الأهلي في شهر فبراير.. مواجهتان حاسمتان في إفريقيا و6 في الدوري

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 15:26

كتب : عبد الرحمن محمد

علي معلول - الأهلي - وادي دجلة

ينتظر الأهلي جدولا مزدحما للغاية خلال شهر فبراير الجاري إذ يخوض 8 مباريات في كل المسابقات.

ضربة البداية خلال شهر فبراير الجاري تبدأ يوم السبت، حينما يواجه سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتأتي ثاني مواجهات الأهلي في الدوري يوم الثلاثاء ضد إنبي في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ13، يليها مواجهة ضد حرس الحدود يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ21.

أخبار متعلقة

بيراميدز يرد في 4 نقاط على بيان الأهلي: طلبنا تغيير المنافس وليس موعد المواجهات بيان رسمي - الأهلي يخطر اتحاد الكرة برفضه القاطع المساس بجدول الدوري مران الأهلي - سعد سمير يشارك بشكل طبيعي.. ورمضان يواصل التأهيل

ثم يسافر الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال يوم 12 من الشهر الجاري.

ويعود الأهلي إلى مصر لمواجهة الإنتاج الحربي يوم 16 من نفس الشهر ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري يوم 20 من فبراير، على أن يواجه الجونة يوم 24 من نفس الشهر ضمن منافسات الجولة الـ24، ثم بيراميدز يوم 28 ضمن منافسات الجولة الـ25.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن الزمالك المتصدر.

في الدوري في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

في إفريقيا بالفيديو – صن داونز يهزم أسيك بثلاثية ويتصدر المجموعة 16 دقيقة | إفريقيا
صحف الأرجنتين تحذر ميسي ورفاقه: احترسوا من قطر.. وتذكروا المعز جيدا 25 دقيقة | تقرير في الجول
حوار في الجول - كلويفرت: عانيت كثيرا في ميلان.. ونجلي ليس مطالبا بالسير على خطاي 56 دقيقة | أوروبا
لن يلعب الكلاسيكو.. برشلونة يعلن غياب حارسه لـ 6 أسابيع بسبب الإصابة ساعة | أوروبا
مؤتمر مدرب سيمبا: جئنا لمصر من أجل ظهور مميز.. وهذا تفسير تصريحاتي حول أفضلية الأهلي ساعة | إفريقيا
بالفيديو - مواجهة وحيدة للأهلي أمام "الأسد" سيمبا كان بطلها الخطيب ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك