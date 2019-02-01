ماذا ينتظر الأهلي في شهر فبراير.. مواجهتان حاسمتان في إفريقيا و6 في الدوري

ينتظر الأهلي جدولا مزدحما للغاية خلال شهر فبراير الجاري إذ يخوض 8 مباريات في كل المسابقات.

ضربة البداية خلال شهر فبراير الجاري تبدأ يوم السبت، حينما يواجه سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتأتي ثاني مواجهات الأهلي في الدوري يوم الثلاثاء ضد إنبي في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ13، يليها مواجهة ضد حرس الحدود يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ21.

ثم يسافر الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال يوم 12 من الشهر الجاري.

ويعود الأهلي إلى مصر لمواجهة الإنتاج الحربي يوم 16 من نفس الشهر ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

ماذا ينتظر الأهلي في شهر فبراير؟ 🦅🔴 مواجهتي سيمبا في أبطال إفريقيا ومشوار محلي ينتهي بمواجهة بيراميدز pic.twitter.com/JAkmluBlFF — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2019

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري يوم 20 من فبراير، على أن يواجه الجونة يوم 24 من نفس الشهر ضمن منافسات الجولة الـ24، ثم بيراميدز يوم 28 ضمن منافسات الجولة الـ25.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن الزمالك المتصدر.