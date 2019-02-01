مؤتمر سولشاير عن: دور رونالدو في تجديد عقد مارسيال.. والشراكة المحتملة مع راشفورد

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن بول بوجبا وأنطوني ماسيال لاعبا فريقه جاهزان لمواجهة ليستر سيتي في الدوري، كما كشف عن الطريقة التي أقنع بها المهاجم الفرنسي لتجديد عقده باستخدام كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق.

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وصرح سولشاير للصحفيين قائلا: "لا أعتقد أن هناك أي شيء سيء مع بول بوجبا، أنطوني مارسيال قام ببعض التدريبات التأهيلية، لذا سيحاول التدرب بشكل كامل اليوم، وأتصور أنه سيكون متاحا للمشاركة، بدا سعيدا للغاية يوم الخميس".

وأضاف "تواجدت مع مانشستر يونايتد لمدة 15 عاما كمدرب للشباب ولاعب وحاليا مدرب للفريق الأول، وأعلم ما يمنحه هذا النادي لمسيرتك وما يمكن أن تعطيه في المقابل للنادي".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

دور رونالدو في تجديد عقد مارسيال

وتطرق سولشاير للحديث عن الطريقة التي أقنع بها ماسيال لتجديد عقده مع الفريق قائلا: "أنا هنا لأساعد النادي وكنت صادقا معه وبالنسبة لي هذا هو أفضل مكان يمكن التواجد فيه".

"أتحدث عن خبرتي في هذا النادي، ما يمكنه أن يحققه في هذا النادي، لأنني أعتقد أن مارسيال يمكنه تحقيق الكثير".

"حينما تجلس وتتحدث مع مارسيال، على سبيل المثال عن مسيرة كريستيانو رونالدو وما حققه خلالها وكيف وصل إلى ما وصل إليه، تحدثنا عن لاعبين رائعين في تاريخ النادي وما وصلوا إليه".

"أعتقد أن مارسيال جلس فقط وقال إن كان بإمكاني أن أصبح جزء من هذا، النادي وأنا نعتقد أن لدينا لاعبا كبيرا هنا".

وأعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الخميس عن تجديد عقد مارسيال حتى صيف 2024.

وتحدث المدرب النرويجي عن إمكانية خلق شراكة في الملعب بين مارسيال وماركوس راشفورد قائلا: "هناك منافسة صحية بين راشفورد ومارسيال، لكن أيضا يمكنهما خلق علاقة في الملعب فيما بينهما".

"سيلعبان سويا لسنوات عديدة كما آمل، إن تمكنا من فهم بعضهما البعض سيكون هذا جيدا لأن كلاهما يأتي بطريقة جدية للغاية من اليسار".

"العلاقة تأتي في حالة، إن لعب أحدهما من العمق فالآخر يجب أن يتحرك بشكل معاكس، حينما يلعبان في العمق عليهما أن يقوما ببعض التحركات خارج مركزهما، لذا أعتقد في السنوات المقبلة سنرى العديد من التحركات فيما بينهما".