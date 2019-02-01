سباليتي: بيريسيتش تعرض للخداع من أرسنال.. ولا أعلم إن كان ما قاله ماروتا فكرة جيدة أم لا

قال لوتشيانو سباليتي مدرب نادي إنتر ميلان إن إيفان بيريسيتش تعرض للخداع من جانب أرسنال بعد محاولة النادي اللندني ضم اللاعب الدولي الكرواتي خلال شهر يناير الماضي. وذلك حسب تصريحات المدرب الإيطالي عقب مواجهة لاتسيو في الكأس.

إيفان بيريسيتش النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وصرح سباليتي قائلا: "كانت هناك قصة خاصة ببريسيتش في السوق الشتوية، لكنه لاعب محترف ويتفهم دوره جيدا، لكن ضد لاتسيو كان في مزاج مختلف تماما".

وأضاف "هذه الأشياء تحدث في سوق الانتقالات، اللاعب تلقى عرضا كبيرا وتم إغوائه، على الرغم من ذلك لاحظ فيما بعد أنه لم يكن عرضا حقيقيا، وأنه تم خداعه، وأخذ خطوة للخلف".

وواصل "الآن سيستمر في التدريبات وحالما يصفي ذهنه سيعود إلى إنتر وسيشارك".

وكان بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر قد قال في وقت سابق لشبكة "سكاي سبورتس" إن بيريسيتش قد تقدم بطلب انتقال للرحيل عن صفوف إنتر خلال السوق الشتوية وإن نادي أرسنال تقدم بعرض لضم اللاعب.

وأشارت شبكة "بي بي سي" في وقت سابق إلى أن أرسنال تقدم بعرض لاستعارة بيريسيتش مع أحقية الشراء في نهاية المدة. (طالع التفاصيل)

وعلق على تصريحات ماروتا قائلا: "لا أعلم إن كانت تلك فكرة جيدة أم لا أن تقول بيريسيتش أراد الرحيل، لكن اللاعب تلقى عرضا هاما وقال إنه موافق".

وأتم "حينما لاحظ ان العرض ليس مثلما يعتقد، أخذ خطوة للخلف، لكن التلف كان قد حدث بالفعل، إعلان الموقف خلق حالة من التوتر حوله وحول الفريق، الآن بدأ في العودة لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

بيريسيتش انضم إلى إنتر قادما من فولسفبورج في صيف 2015 بمبلغ 17.1 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده في صيف 2022.

وشارك الدولي الكرواتي مع إنتر خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

إنتر ودع كأس إيطاليا من ربع نهائي البطولة يوم الخميس بعد الخسارة من لاتسيو بنتيجة 1-0.