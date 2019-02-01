مواعيد مباريات الجمعة 1 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – نهائي آسيا.. ودوري أبطال إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 1 فبراير 2019 والقنوات الناقلة.

تلعب قطر مع اليابان في الساعة الرابعة عصرا بنهائي كأس آسيا. المباراة منقولة عبر قناتي بي إن ماكس 1 وبين إن سبورت المفتوحة بتعليق رؤوف خليف ويوسف سيف.

ماميلودي صنداونز يلاقي أسيك ميموزا الإيفواري الساعة التاسعة مساء في دوري أبطال إفريقيا. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

ويحل الوداد البيضاوي ضيفا على أدونا ستارز الغاني الساعة السادسة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

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