مواعيد مباريات الجمعة 1 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – نهائي آسيا.. ودوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 01:44

كتب : FilGoal

قطر والإمارات

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 1 فبراير 2019 والقنوات الناقلة.

تلعب قطر مع اليابان في الساعة الرابعة عصرا بنهائي كأس آسيا. المباراة منقولة عبر قناتي بي إن ماكس 1 وبين إن سبورت المفتوحة بتعليق رؤوف خليف ويوسف سيف.

ماميلودي صنداونز يلاقي أسيك ميموزا الإيفواري الساعة التاسعة مساء في دوري أبطال إفريقيا. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

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ويحل الوداد البيضاوي ضيفا على أدونا ستارز الغاني الساعة السادسة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

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كأس آسيا قطر

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