بالفيديو – ريال مدريد يكرر فوزه على جيرونا بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي الكأس

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 00:45

كتب : FilGoal

بنزيمة يحتفل هدف ريال مدريد في جيرونا

كرر ريال مدريد فوزه على جيرونا وتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفاز ريال مدريد على جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليفوز بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة الـ27 عن طريق كريم بنزيمة، قبل أن يعود المهاجم الفرنسي ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ43، لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدفين مقابل لا شيء.

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في شوط المباراة الثاني، قلص جيرونا الفارق في الدقيقة الـ71 عن طريق بيدرو بورو.

ولم يكتف ريال مدريد بذلك، فأضاف ريال مدريد الهدف الثالث في الدقيقة الـ76 عن طريق ماركوس يورنتي، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبذلك يكون ريال مدريد رابع المتأهلين لنصف النهائي بعد برشلونة، وفالنسيا، وريال بيتيس.

وينظر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرعة جديدة لدور نصف النهائي لتحديد مواجهتي الدور المقبل من البطولة.

ريال مدريد جيرونا

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