طارق يحيى: تصريحات عامر بتآمر لاعبي سموحة ضدي تستوجب التحقيق.. والأخير يرد

استنكر طارق يحيى المدير الفني السابق لفريق سموحة تصريحات فرج عامر رئيس النادي بعد إقالته والتي تشير إلى تآمر اللاعبين ضد مدربهم.

وأوضح عامر في تصريحات سابقة ببرنامج "الماتش" لقناة صدى البلد أن لاعبي سموحة قرروا التضحية بطارق يحيى قبل أن يقرر الاستغناء عن بعضهم في سوق الانتقالات مما تسبب في الخسارة الثقيلة 4-0 أمام النجوم.

وقال طارق يحيى في تصريحات إذاعية لبرنامج وان تو: "حزين جدا مما قاله فرج عامر وتحدث معه في الأمر لكنه أنكر، وأبلغته أنها تصريحات موثقة بمقطع فيديو".

وأضاف مدرب سموحة السابق "في العموم أنا أشك في هذا التفسير وعلاقتي بلاعبي سموحة كانت جيدة ولم أطلب الاستغناء عن أحد بل إن الثنائي ياسر إبراهيم وأحمد نبيل مانجا هما من طلبا الرحيل".

وتابع "ولكن إذا حدث ذلك من اللاعبين فهو سقطة كبيرة، وكلام فرج عامر خطير يستوجب التحقيق لأنه من الوارد أن يتكرر مع أي مدرب آخر، وإن كنت أشك في هذا التفسير".

ويقع سموحة في المركز التاسع برصيد 24 نقطة ولكن بفارق 4 نقاط فقط عن المراكز المهددة بالهبوط.

وواصل يحيى حديثه "لقد أعدت عدة لاعبين للمشاركة مجددا مثل محمود عزت وإسلام صالح ومحمود سيد وآخرين".

وأتم حديثه "وإثبات ما قاله رئيس سموحة سيكون براءة لي من الخسارة أمام النجوم برباعية وهي هزيمة لم أتعرض لها على مدار 25 عاما من عملي في مجال التدريب".

وعلى جانب آخر رد فرج عامر على حديث طارق يحيى في نفس البرنامج قائلا: "ما قصدته أنه كان نوع من التساهل في مباراة النجوم، لذا قررت تغريم كل لاعب 50 ألف جنيه بعد الخسارة بأربعة أهداف".

وأتم تصريحاته "طارق يحيى شخصية مهذبة ورائعة وإنسان راق، ومن الوارد التعاون معه مجددا".