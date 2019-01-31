سكاي: باريس يخطط لتقديم عرض لـ ويليان قبل ساعات من غلق الميركاتو

باريس سان جيرمان يخطط لتقدمي عرض للبرازيلي ويليان لاعب تشيلسي قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الشتوية.

شبكة سكاي سبورتس نقلت عن مصادرها رغبة نادي العاصمة الفرنسية في استقدام الجناح البرازيلي لتعويض إصابة مواطنه نيمار دا سيلفا والتي تسببت في غيابه لـ10 أسابيع حسبما أعلن ناديه.

وأشار تقرير الشبكة إلى ارتباط اسم ويليان هذا الشهر ببرشلونة، وكذلك إلى رغبة بعض الأندية الصينية في التعاقد معه.

صاحب الـ30 عاما يتبقى 18 شهرا في عقده مع البلوز، وعلى الرغم من ذلك تصر إدارة ناديه على عدم التفريط في خدماته من أجل صراع الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

الأمر يبدو صعبا على النادي الباريسي خاصة أنه يأتي في الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وشارك ويليان كبديل في سقوط تشيلسي المدوي أمام بورنموث برباعية نظيفة يوم الأربعاء، رباعية أوقفت رصيد النادي اللندني عند 47 نقطة في المركز الخامس الذي بات مهددا بفقده في ظل ملاحقة أرسنال بنفس عدد النقاط.