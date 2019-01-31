الرئيس التنفيذي لـ دي إتش إل إكسبرس: نهدف لتعزيز الترابط الإنساني بالتعاون مع صلاح

أطلقت شركة دي إتش إل إكسبرس المتخصصة في مجال الخدمات اللوجيستية حملة تسويقية بمشاركة محمد صلاح نجم ليفربول من أجل تعزيز الترابط الإنساني.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وشدد نور سليمان الرئيس التنفيذي للشركة أن الهدف من التعاون مع محمد صلاح هو بناء علاقات إنسانية وتعزيز الترابط الإنساني.

وكان صلاح قد اختفى من جميع صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي يوم 23 يناير في مفاجأة لمتابعيه.

وقال نور سليمان الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل: "احتفالا بمرور 50 عاما على وجود الشركة نطلق حملة تمكن جمهور محمد صلاح من التواصل معه عن طريق توصيل رسائل وهدايا له شخصيا عن طريق الموقع الرسمي للشركة".

وأضاف "يستطيع الـ50 فائزا الحائزين على أعلى نسبة تصويت من إرسال طرود وهدايا لصلاح من أجل إظهار حبهم ودعمهم لإنجازاته".

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة "نهدف بهذا التعاون إلى بناء علاقات إنسانية أقوى وتعزيز الترابط الإنساني، لأن أهم ما يميز رؤيتنا واستراتيجيتنا هو الشبكة الإنسانية التي تربط الملايين حول العالم".

وعن اختيار محمد صلاح أوضح نور سليمان "وقع الاختيار على النجم المصري ليكون سفيرا لهذا الهدف النبيل لما له من قدرة على توحيد الصفوف مهما كانت الخلفيات الثقافية والإجتماعية وهو ما حدث بالفعل".

وعاد محمد صلاح إلى التواصل مع جماهيره عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر الحملة الدعائية مع شركة دي إتش إل.