محمد محمود يظهر في مران الأهلي لمؤازرة زملائه قبل مواجهة سيمبا

الخميس، 31 يناير 2019 - 12:12

كتب : FilGoal

محمد محمود - الأهلي

حرص محمد محمود لاعب وسط فريق الأهلي على الظهور في مران الفريق بمقر النادي بالجزيرة لمؤازرة زملائه قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي أمام سيمبا يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعاد محمد محمود من ألمانيا بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في الركبة.

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واستقبل لاعبو الأهلي زميلهم بحرارة وقاموا بالاطمئنان على حالته بعد إجراء عملية ناجحة في ألمانيا.

وتعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي للركبة أمام سموحة في الدوري المصري ومن المنتظر غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 8 أشهر.

ويبدأ محمد محمود الخضوع لبرنامج تأهيلي قام بوضعه الطبيب الألماني فايلر من أجل استعادة لياقته البدنية وإتمام شفائه.

محمد محمود الأهلي

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