مران الأهلي - انتظام صالح وعاشور والشيخ في التدريبات الجماعية

الخميس، 31 يناير 2019 - 10:55

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - علي جبر - الأهلي - بيراميدز

انتظم الثلاثي صالح جمعة وحسام عاشور وأحمد الشيخ في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس والمقامة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان صالح جمعة قد اكتفى أمس وأول أمس بالتدريبات التأهيلية قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية اليوم.

كما تعافى حسام عاشور من الإصابة التي تعرض لها وانتظم في التدريبات الجماعية للفريق.

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وعاد أحمد الشيخ للانتظام هو الآخر في التدريبات الجماعية بعد أن تخلص من الإصابة التي لحقت به.

وكانت مواجهة الأهلي لبيراميدز يوم 4 يناير هي الأخيرة لأحمد الشيخ مع الأهلي.

كما عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير للفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص لاسارتي خلال هذه المحاضرة على شرح نقاط القوة والضعف في فريق سيبما التنزاني، وواجبات كل لاعب في المباراة.

وأدى شريف إكرامي ، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام حارس الأهلي بخوض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، وخوض التدريبات بشكل منفرد

بينما خاض الخماسي عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد هاني وعلي معلول وصلاح محسن تدريبات منفردة على هامش المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وينفرد الأهلي بصدارة مجموعته برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن فريقي سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

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