فالفيردي بعد الفوز الساحق: أظهرنا قدرتنا

أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة سعادته بأداء فريقه أمام إشبيلية يوم الأربعاء في لقاء حسمه رفاق ليونيل ميسي بنتيجة 6-1 ليطيحوا بالنادي الأندلسي من كأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي بعد المباراة:"أفضل شيء أننا نشعر بالأمان ونستطيع التأكيد أننا فريق يظهر قدرته حين يحتاج إلى ذلك".

وتأهل فريق بلاوجرانا إلى الدور نصف النهائي مع ريال بيتيس وفالنسيا وينضم لهم يوم الخميس ريال مدريد أو جيرونا.

والقرعة تحدد مباريات الدور نصف النهائي.

وتوج برشلونة باللقب في الموسم الماضي بالفوز على إشبيلية بنتيجة 5-صفر.