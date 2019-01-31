تقارير: أوزيل لن يرحل في يناير

الخميس، 31 يناير 2019 - 01:18

كتب : إسلام محمود

ميسوت أوزيل

رفض أرسنال أكثر من عرض لضم قائد الفريق ميسوت أوزيل في يناير بصيغة الإعارة بحسب دين جونز صحفي موقع بليتشر ريبورت.

أحد العروض المقدمة كان من باريس سان جيرمان الذي بدا عازما على دعم خط وسطه بلاعب خلاق وانتهى به الحال بضم لياندرو باريديس لاعب زينيت سان بطرسبرج، بالإضافة لعروض أخرى من الدوري التركي.

ويبدو أن إدارة الفريق تفضل بيع أوزيل مباشرة بدلا من إعارته خصوصا مع ابتعاده عن المشاركة مع الفريق منذ قدوم المدرب الجديد أوناي إيمري.

أخبار متعلقة

رسميا - أرسنال يستعير جناح برشلونة إيمري: سواريز سيساعد أرسنال في حل مشكلة الجناح.. أتمنى استعادة المصابين قبل مواجهة سيتي بالفيديو - أرسنال يتجاوز كارديف بهدفين في حضور النني.. وانتفاضة قوية من فولام

شارك أوزيل مع أرسنال هذا الموسم في 18 مباراة فقط سجل فيهم 4 أهداف وصنع مرتين، لكنه غاب عن 8 مباريات لاستبعاده من قائمة الفريق بالكامل، وابتعد عن التشكيل الأساسي منذ مباراة بيرنلي في أواخر ديسمبر قبل أن يبدأ لقاء كارديف سيتي الأخير.

صاحب الـ30 عاما جدد تعاقده مع أرسنال هذا الصيف ليصبح صاحب الراتب الأعلى في الفريق قبل أن تنقلب الأمور ويفقد مكانه الأساسي بقدوم إيمري.

أرسنال ميسوت أوزيل

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – أوستن أموتو سابع صفقات المصري الشتوية 2 ساعة | الدوري المصري
تقارير: أوزيل لن يرحل في يناير 2 ساعة | أوروبا
بعد اجتماع الـ50 دقيقة.. ساري: أنا محبط ولدينا مشكلة في العقلية 2 ساعة | أوروبا
المصري: فوجئنا بشروط الزمالك من أجل إعارة شيكابالا 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 31 يناير 2019 والقنوات الناقلة – ريال مدريد.. والبطولة العربية 3 ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة: الأندية تعاهدت على تخطي التحدي الصعب.. ونحن على مسافة واحدة من الجميع 3 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك