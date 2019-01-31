تقارير: أوزيل لن يرحل في يناير

رفض أرسنال أكثر من عرض لضم قائد الفريق ميسوت أوزيل في يناير بصيغة الإعارة بحسب دين جونز صحفي موقع بليتشر ريبورت.

أحد العروض المقدمة كان من باريس سان جيرمان الذي بدا عازما على دعم خط وسطه بلاعب خلاق وانتهى به الحال بضم لياندرو باريديس لاعب زينيت سان بطرسبرج، بالإضافة لعروض أخرى من الدوري التركي.

ويبدو أن إدارة الفريق تفضل بيع أوزيل مباشرة بدلا من إعارته خصوصا مع ابتعاده عن المشاركة مع الفريق منذ قدوم المدرب الجديد أوناي إيمري.

شارك أوزيل مع أرسنال هذا الموسم في 18 مباراة فقط سجل فيهم 4 أهداف وصنع مرتين، لكنه غاب عن 8 مباريات لاستبعاده من قائمة الفريق بالكامل، وابتعد عن التشكيل الأساسي منذ مباراة بيرنلي في أواخر ديسمبر قبل أن يبدأ لقاء كارديف سيتي الأخير.

صاحب الـ30 عاما جدد تعاقده مع أرسنال هذا الصيف ليصبح صاحب الراتب الأعلى في الفريق قبل أن تنقلب الأمور ويفقد مكانه الأساسي بقدوم إيمري.