بالفيديو - في الظهور الأول.. المصري سليم يطيح بالبنزرتي من كأس تونس

فاز الملعب التونسي على البنزرتي 1-0 في دور الـ16 في كأس تونس.

لماذا يعد هذا الخبر هاما؟ المصري محمد سليم هو صاحب هدف الفريق التونسي، حيث سجله في الدقيقة 81.

سليم الذي يلعب في مركزي الجناح والوسط المهاجم، شارك اليوم أمام نادي البنزرتي التونسي للمرة الأولى.

يذكر أن سليم يبلغ من العمر 20 عاما وكانت له تجربة احترافية في عدة أندية بالدرجة الرابعة الإيطالية مثل بروسيستو، وليجنانو، وأخيرا فارتسي قبل الانضمام لنادي الملعب التونسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولم يتلق البنزرتي أي هزيمة هذا الموسم سواء في الدوري أو الكأس، قبل لدغة المصري سليم.