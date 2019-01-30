موندو ديبورتيفو: باريس يريد دي ليخت "للثأر من برشلونة"

يبدو أن صراع الصفقات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة لن ينتهي عند فرينكي دي يونج نجم وسط أياكس الذي فضل الفريق الإسباني على الفرنسي فالهدف القادم للفريقين هو زميله ماتياس دي ليخت بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

المدافع الشاب وقائد أياكس أمستردام في الوقت ذاته بزغ نجمه في الموسمين الماضيين مع الفريق الهولندي وأصبح عنصرا أساسيا في تشكيل منتخب الطواحين أيضا مع المدرب رونالد كومان ولفت أنظار عمالقة أوروبا.

فبالإضافة لباريس سان جيرمان وبرشلونة هناك أيضا يوفنتوس، بايرن ميونيخ يتابعون صاحب الـ19 عاما.

ويسعى الفريق الفرنسي لضرب عصفورين بحجر واحد بتدعيم دفاعه من جهة والثأر من برشلونة الذي تفوق عليه في صفقة فرينكي دي يونج من جهة أخرى.

دي يونج كان قد أتم اتفاقه مع برشلونة يناير الجاري لينتقل للبلاوجرانا بنهاية الموسم بقيمة 75 مليون يورو بعد أن كان هدفا لباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أيضا.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع الأرجنتيني لياندرو باريدس من زينيت سان بطرسبرج بعد خسارة صفقة دي يونج لصالح برشلونة.

وشارك دي ليخت هذا الموسم في 32 مباراة في كل البطولات مع أياكس سجل فيهم 3 مرات وصنع مرتين، خرج أياكس بشباك نظيفة 12 مرة وتلقت شباكه 20 هدفا، كما ساهم في تأهل الفريق لدو الـ16 في دوري أبطال أوروبا الذي سيواجه فيه الفريق الهولندي ريال مدريد الإسباني واحتلال أياكس للمركز الثاني في الدوري الهولندي خلفا لأيندهوفن بفارق 5 نقاط.