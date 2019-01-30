ريو فيرديناند يختار لاعب واحد من ليفربول يرغب في ضمه لمانشستر يونايتد
الأربعاء، 30 يناير 2019 - 19:50
كتب : FilGoal
اختار ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، فيرجيل فان دايك كلاعب يحتاجه الفريق الأحمر في الفترة الحالية من ليفربول.
فيرجيل فان ديك
النادي : ليفربول
فيرديناند فتح الباب لمتابعيه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لسؤاله عما يخص كرة القدم، وتلقى سؤال عن اللاعب الذي يود تواجده في الفريق الآن وأجاب باختيار المدافع الهولندي لأنه أكثر مركز يحتاج فيه يونايتد للدعم.
I’m going @VirgilvDijk.. the position we’re in most need! #AskRio https://t.co/yGBds9d7c8— Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 30, 2019
مدافع ليفربول ومنتخب هولندا يقود ليفربول لأرقام دفاعية هي الأفضل في الدوري الإنجليزي بتلقي 13 هدفا في 23 مباراة، مقابل 35 هدفا تلقاها مانشستر يونايتد في 24 مباراة حتى الآن.
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، قبل مواجهة ليستر سيتي مساء اليوم الأربعاء.