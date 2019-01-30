ريو فيرديناند يختار لاعب واحد من ليفربول يرغب في ضمه لمانشستر يونايتد

اختار ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، فيرجيل فان دايك كلاعب يحتاجه الفريق الأحمر في الفترة الحالية من ليفربول.

فيرديناند فتح الباب لمتابعيه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لسؤاله عما يخص كرة القدم، وتلقى سؤال عن اللاعب الذي يود تواجده في الفريق الآن وأجاب باختيار المدافع الهولندي لأنه أكثر مركز يحتاج فيه يونايتد للدعم.

مدافع ليفربول ومنتخب هولندا يقود ليفربول لأرقام دفاعية هي الأفضل في الدوري الإنجليزي بتلقي 13 هدفا في 23 مباراة، مقابل 35 هدفا تلقاها مانشستر يونايتد في 24 مباراة حتى الآن.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، قبل مواجهة ليستر سيتي مساء اليوم الأربعاء.