أسطورة مانشستر: سولشاير ليس مؤهلا لقيادة يونايتد.. حتى الآن

يؤمن بول إينس لاعب مانشستر يونايتد السابق أنه من المبكر الحديث عن تعيين النرويجي أولي سولشاير كمدرب للفريق بشكل دائم رغم نتائجه الجيدة مؤخرا.

إينس تحدث لموقع بادي باور في مقابلة مطولة نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية عن رأيه في الوضع المتعلق باختيار المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وبدأ إينس حديثه وقال "يحب الناس استباق الأمور باقتراح تولي سولشاير مهمة تدريب يونايتد بصورة دائمة".

وأكمل "مباراة بيرنلي رغم العودة بالنتيجة في نهايتها أوضحت أن الفريق مازال ينقصه الكثير".

واستطرد "لا أقول أن سولشاير لم يُبلي بلاء حسنا، لقد أدار الفريق بشكل رائع، لكن من المبكر الجزم بأنه مستعد لتولي تدريب يونايتد بشكل دائم. يجب التأني في الاختيار وأن يكون المدير الفني الدائم للفريق هو الخيار الصحيح".

وتابع "أصبح الأمر محرجا ليونايتد بعد إقالة ديفيد مويس ولويس فان جال واستقدام جوزيه مورينيو الذي تأمل المشجعون أن يكون المختار لكن اتضح أنه لم يكن مناسبا للوظيفة"

وأضاف "أضاع يونايتد وقته مع مورينيو، لقد تُوج ببطولتين لكن على المدى البعيد تراجع مستوى الفريق خطوة للوراء"

وواصل "ما لا يمكن ليونايتد فعله هو تعيين سولشاير لمدة سنة ثم اكتشاف أنه ليس الرجل المناسب وليس ما يصبو الفريق إليه فينتهي الأمر بإقالته"

وأردف "أستطيع أن أرى ذلك، أيا كان مدرب مانشستر يوننايتد القادم، سولشاير أم ماوريشيو بوكيتينو، يجب أن يستمر في منصبه طويلا"

وتسائل "هل يونايتد لا يبحث عن مدرب صاحب تأثير أكبر؟ إذا ساءت الأمور هل يملك سولشاير المتطلبات اللازمة لتصحيحها أو الخبرة والسيرة الذاتية الكافية للتعامل مع لاعبين بحجم بول بوجبا؟"

وأتم "إذا وصلنا لنهاية الموسم وحقق المركز الرابع، فاز بكأس الاتحاد، وذهب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، حينها يمكن أن يكون مرشحا قويا، لكن ليس الآن. من المبكر إعطاؤه الوظيفة بسبب سلسلة النتائج الجيدة الأخيرة فقط، نحن نتحدث عن شخصا كان يدرب مولده النرويجي، لا أقصد بذلك أن أهين سولشاير"

بول إينس كان قد لعب لمانشستر يونايتد في الفترة بين 1989-1995 في 206 مباراة تحت قيادة سير أليكس فيرجسون.

المدرب النرويجي سولشاير صاحب الـ47 عاما قاد يونايتد في 9 مباريات حتى الآن، فاز في 8 منها على التوالي قبل التعادل مع بيرنلي مساء الثلاثاء كمدرب مؤقت خلفا للبرتغالي المُقال جوزيه مورينيو.

ويأتي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كأول أهداف يونايتد لشغل منصب المدير الفني للفريق لكن بداية سولشاير المميزة أعطته دفعة قوية كمرشح قوي لتولي تدريب الفريق بشكل دائم.