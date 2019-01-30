جريندو: كنا بحاجة للفوز.. وسنستغل الموقف للعودة إلى المربع الذهبي

يرى محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب النادي المصري أن الفريق كان بحاجة كبيرة للفوز على بتروجيت من أجل تواصل الثقة.

وقال جريندو في تصريحات لقناة أون سبورت عقب مباراة بتروجيت: "كنا بحاجة للفوز بشكل كبير، الآن يجب أن نستغل سلسلة النتائج الجيدة ونفكر في الدخول للمربع الذهبي، حيث النادي المصري الطبيعي".

وأضاف "غبت في الفترة الماضية بسبب انشغالي بتأدية الخدمة العسكرية، لكنني عدت حاليا".

وأتم "أتمنى أن نواصل دائما إسعاد الجماهير وتحقيق الانتصارات واحدا تلو الآخر".

كان المصري قد فاز على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء، ليرتقي للمركز السابع في جدول الدوري.