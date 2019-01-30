راموس جاهز لمواجهة جيرونا

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 18:35

كتب : FilGoal

راموس

على الرغم من الإصابة التي بدت قوية أمام إسبانيول في الدوري إلا أن سيرخيو راموس سيكون جاهزا للمشاركة مع ريال مدريد مع جيرونا في الكأس.

وخرج راموس بين شوطي لقاء إسبانيول يوم الأحد بعد تعرضه لضربة في الركبة، ولكنه الآن يتدرب بشكل طبيعي رفقة زملائه.

وقال مدربه سانتياجو سولاري خلال المؤتمر الصحفي للقاء الكأس: "سيرخيو جاهز. الأمر كان مخيفا عندما حدث إذ كانت ضربة قوية ولكنه تعافى ويتدرب الآن. هذه أخبار جيدة".

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وسيكون خيسوس فاييخو الغائب الوحيد عن تشكيل فريق.

وعند سؤاله إن كان سيعتمد على فينيسيوس جونيور أم جاريث بيل في الهجوم أجاب "الأمر يعتمد على المباراة، كل لقاء له سيناريو خاص به، ولدينا العديد من المباريات المقبلة".

وأتم "الخبر الجيد هو أن جميع اللاعبين جاهزين ماعدا فاييخو، وسنملك الآن التنافس الصحي في التشكيل والذي سيفيدنا بنهاية المطاف".

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