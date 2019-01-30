سولاري يرد على جوارديولا: ريال مدريد الفريق الأفضل في التاريخ

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 18:25

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري - ريال مدريد

يبدو أن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد لم يستطع التزام الصمت تجاه كلمات بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حول أفضل الفرق بالعقد الأخير.

جوارديولا المدرب صاحب السداسية التاريخية لبرشلونة عام 2009 وعند سؤاله عن أفضل الفرق في العقد الأخير، أجاب: برشلونة، بايرن ميونيخ ويوفنتوس.

وتجاهل المدرب الكتالوني الغريم ريال مدريد الذي حقق 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا خلال آخر 5 سنوات منها 3 ألقاب متتالية لأول مرة في تاريخ المسابقة الأوروبية.

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وهو ما دفع سولاري للرد قائلا: "إنه استبعاد متعمد، أليس كذلك؟ على أي حال لن أدخل في صراع بشأن عقد واحد".

وشدد "ريال مدريد أفضل فريق خلال القرن الأخير وهو ما يعني أنه الأفضل في التاريخ، وهذا يعني أنه أفضل فريق بالعقد الأخير أيضا".

وأوضح "هذا على وجه التحديد لأننا لا يمكن أن نقلل من أي أحد أيا كانت ما هي الظروف".

ريال مدريد برشلونة

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