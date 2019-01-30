الزحف مستمر.. المصري يهزم بتروجيت ويرتقي للمركز السابع

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 18:12

كتب : أحمد العريان

جريندو يحتفل بهدف المصري في بتروجيت

الانتصارات مستمرة مع إيهاب جلال، والمصري يهزم بتروجيت ليحقق الفوز الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم، ويرتقي للمركز السابع.

فاز المصري على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

كان المصري هو المسيطر والأفضل طوال أحداث اللقاء. أرسل عمر كمال عبد الواحد بينية أرضية في الدقيقة الـ17، مرت من الجميع وقابلها محمود وادي بلمسة في الشباك الخارجية.

أخبار متعلقة

لجنة المسابقات تقرر تأجيل مواجهة بتروجيت ودجلة 24 ساعة.. ونقل مباراة الاتحاد والمصري بيراميدز يهدد في بيان رسمي باللجوء للفيفا بسبب ترتيب مباريات الدوري المصري مدرب المصري لـ في الجول: أتممنا التعاقد مع مدافع منتخب فلسطين عبد الفتاح يتوقع: 4 حكام مصريين يشاركون في كأس أمم إفريقيا

وسدد إسلام عيسى كرة قوية في الدقيقة الـ26، لكن محمد أبو النجا تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة الـ41، أرسل إسلام عطية كرة عرضية، مرت من الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

كان التهديد الأول عن طريق إسلام عيسى. ضربة حرة مباشرة نفذها إسلام، لكن أبو النجا تألق وأبعدها إلى ركنية.

وواصل المصري ضغطه، فقطع إسلام عيسى الكرة من الدفاع في الدقيقة الـ51، ومرر الكرة إلى محمود وادي الذي سدد ضعيفة في يد الحارس.

وهنا تدخل إيهاب جلال. تبديل أول بدخول محمد عبد اللطيف "جريندو" بدلا من إسلام عطية في الدقيقة الـ58.

وتواصل الضغط بتوغل من عمر كمال داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ60 ثم تسديدة، تصدى لها أبو النجا.

ورد مؤمن سليمان مدرب بتروجيت بتبديل بدخول شكري نجيب بدلا من محمد فييرا في الدقيقة الـ64، لكن إيهاب جلال رد أيضا بدخول الحسيني سمير بدلا من عمر كمال في الدقيقة الـ65.

وأخيرا جاء الهدف. اختراق من إسلام عيسى في الدقيقة الـ74 وتصويبة قوية ارتطمت بالعارضة العلوية، وارتدت إلى جريندو الذي تابعها في المرمى.

مؤمن سليمان تدخل فورا وأشرك أحمد تمساح بدلا من مؤمن إبراهيم في الدقيقة الـ76، ثم محمد رضا بدلا من إسلام صيام في الدقيقة الـ77.

وكاد المصري يسجل الثالث في الدقيقة الـ89 بعد مرتدة خطيرة وتمريرة وصلت إلى البديل أحمد ياسر داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى، الذي بدوره سدد كرة مقوسة لكن افتقدت الدقة ومرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدف مقابل لا شيء.

فوز المصري رفع رصيده للنقطة الـ25 مرتقيا للمركز السابع، فيما تجمد رصيد بتروجيت عند النقطة الـ15 في المركز الـ18 والأخير.

في الدوري المصري بتروجيت

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – أوستن أموتو سابع صفقات المصري الشتوية 2 ساعة | الدوري المصري
تقارير: أوزيل لن يرحل في يناير 2 ساعة | أوروبا
بعد اجتماع الـ50 دقيقة.. ساري: أنا محبط ولدينا مشكلة في العقلية 2 ساعة | أوروبا
المصري: فوجئنا بشروط الزمالك من أجل إعارة شيكابالا 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 31 يناير 2019 والقنوات الناقلة – ريال مدريد.. والبطولة العربية 2 ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة: الأندية تعاهدت على تخطي التحدي الصعب.. ونحن على مسافة واحدة من الجميع 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك