الزحف مستمر.. المصري يهزم بتروجيت ويرتقي للمركز السابع

الانتصارات مستمرة مع إيهاب جلال، والمصري يهزم بتروجيت ليحقق الفوز الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم، ويرتقي للمركز السابع.

فاز المصري على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

كان المصري هو المسيطر والأفضل طوال أحداث اللقاء. أرسل عمر كمال عبد الواحد بينية أرضية في الدقيقة الـ17، مرت من الجميع وقابلها محمود وادي بلمسة في الشباك الخارجية.

وسدد إسلام عيسى كرة قوية في الدقيقة الـ26، لكن محمد أبو النجا تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة الـ41، أرسل إسلام عطية كرة عرضية، مرت من الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

كان التهديد الأول عن طريق إسلام عيسى. ضربة حرة مباشرة نفذها إسلام، لكن أبو النجا تألق وأبعدها إلى ركنية.

وواصل المصري ضغطه، فقطع إسلام عيسى الكرة من الدفاع في الدقيقة الـ51، ومرر الكرة إلى محمود وادي الذي سدد ضعيفة في يد الحارس.

وهنا تدخل إيهاب جلال. تبديل أول بدخول محمد عبد اللطيف "جريندو" بدلا من إسلام عطية في الدقيقة الـ58.

وتواصل الضغط بتوغل من عمر كمال داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ60 ثم تسديدة، تصدى لها أبو النجا.

ورد مؤمن سليمان مدرب بتروجيت بتبديل بدخول شكري نجيب بدلا من محمد فييرا في الدقيقة الـ64، لكن إيهاب جلال رد أيضا بدخول الحسيني سمير بدلا من عمر كمال في الدقيقة الـ65.

وأخيرا جاء الهدف. اختراق من إسلام عيسى في الدقيقة الـ74 وتصويبة قوية ارتطمت بالعارضة العلوية، وارتدت إلى جريندو الذي تابعها في المرمى.

مؤمن سليمان تدخل فورا وأشرك أحمد تمساح بدلا من مؤمن إبراهيم في الدقيقة الـ76، ثم محمد رضا بدلا من إسلام صيام في الدقيقة الـ77.

وكاد المصري يسجل الثالث في الدقيقة الـ89 بعد مرتدة خطيرة وتمريرة وصلت إلى البديل أحمد ياسر داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى، الذي بدوره سدد كرة مقوسة لكن افتقدت الدقة ومرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدف مقابل لا شيء.

فوز المصري رفع رصيده للنقطة الـ25 مرتقيا للمركز السابع، فيما تجمد رصيد بتروجيت عند النقطة الـ15 في المركز الـ18 والأخير.